FCA - Produzione ripresa anche nello stabilimento di Kragujevac (Di martedì 7 luglio 2020) Il gruppo Fiat Chrysler ha riavviato la Produzione nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia. La fabbrica, chiusa il 16 marzo scorso a causa della pandemia del coronavirus, ha riaperto in cancelli ieri per accogliere circa 2 mila lavoratori impegnati nelle operazioni di ripristino delle attività produttive e oggi ha riacceso le catene di montaggio dedicate alla 500L. Riattivata anche Tychy. I lavoratori saranno operativi, come da prassi, su due turni di lavoro, mentre ancora non sono noti i programmi produttivi per le prossime settimane e in particolare per il mese di agosto, quando lo stabilimento viene di solito sottoposto a lavori di manutenzione. Durante la serrata sono già state effettuare attività di revisione dei protocolli operativi e delle fasi di controllo della qualità. Il 16 marzo scorso era stata disposta la serrata anche a Tychy, dove il ... Leggi su quattroruote

