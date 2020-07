FCA annuncia il regolamento del prestito obbligazionario (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – In data odierna è avvenuto il regolamento dell’emissione obbligazionaria denominata in Euro annunciata lo scorso 30 giugno 2020 ed avente le seguenti caratteristiche: 1.250 milioni di euro con cedola del 3,375% di titoli di debito senior con scadenza luglio 2023, 1.250 milioni di euro con cedola del 3,875% di titoli di debito senior con scadenza gennaio 2026 e 1.000 milioni di euro con cedola del 4,50% di titoli senior con scadenza luglio 2028, ciascuna ad un prezzo di emissione pari al 100% del relativo importo capitale. I titoli, che sono stati emessi da FCA nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Notes, hanno ottenuto l’assegnazione di un rating pari a Ba2 da Moody’s Investors Service, BB+ da Standard & Poor’s, BBB- da Fitch e BBB(Low) da DBRS. I titoli sono stati ammessi alla quotazione presso la Borsa ... Leggi su quifinanza

