"Favolacce" è il miglior film della stagione. Ma "Pinocchio" vince tutto il resto - (Di martedì 7 luglio 2020) Cinzia Romani Grande commozione nella serata di premiazione dedicata a Morricone Sei Nastri e una menzione speciale a «Pinocchio», il film più votato, che vince anche per la regia di Matteo Garrone e per l'incisivo Geppetto di Roberto Benigni. Ma la vera sorpresa, quest'anno, è «Favolacce» dei fratelli D'Innocenzo, miglior film vincitore di 5 Nastri. Si può riassumere così il 74esimo Premio dei giornalisti per il cinema, assegnato ieri al Maxxi di Roma, per la prima volta in diretta su Rai Movie. La serata, messa in piedi con il sostegno del Mibact, ha inaugurato i grandi eventi dal vivo, nel segno della rinascita d'un settore penalizzato, ma ancora operoso. Sei Nastri, dunque, per «Pinocchio», che vince per il miglior attore non protagonista, con il premio Oscar Roberto Benigni; per la scenografia, il ... Leggi su ilgiornale

raimovie : Miglior Film, miglior sceneggiatura, miglior fotografia, migliori costumi, miglior produttore a 'Favolacce' di Dami… - repubblica : Nastri d'argento in omaggio a Morricone. Il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio' [di CHIARA UGOLINI]… - repubblica : Nastri d'argento, il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio'. Benigni: 'Ennio quanto ci mancherai' [di… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #nastridargento2020, «Favolacce» miglior film, la regia va a Garrone per «Pinocchio» - RassegnaZampa : #nastridargento2020, «Favolacce» miglior film, la regia va a Garrone per «Pinocchio» -