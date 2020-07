Fase 3: prezzi case a Milano già in aumento, nel secondo trimestre +7% (Di martedì 7 luglio 2020) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Lo stallo dei prezzi da covid19 è già un lontano ricordo. I prezzi delle case usate sono in netto aumento a Milano nel secondo trimestre e, secondo una ricognizione della piattaforma Idealista, crescono del 7,1% su base trimestrale con un valore medio di quasi 4mila euro al metro quadro. Su base annuale le richieste dei proprietari sono aumentate invece di ben 18,7 punti percentuali. L'ultimo indice dei prezzi ha rilevato un andamento crescente nella maggior parte delle zone cittadine, nonostante il lockdown dei mesi primaverili. secondo quanto spiegano all'Adnkronos da Idealista, però, "c'è grande euforia unita a una domanda accumulata e tanta gente che vuole cambiare casa dopo questi mesi, ma il problema lo vedremo a settembre". L'aumento dei prezzi dovrà necessariamente scontrarsi con la crisi economica, i cui effetti ... Leggi su iltempo

