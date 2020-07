Fantacalcio, i consiglia per la 31^ giornata di Serie A (Di martedì 7 luglio 2020) Fantacalcio, i consigli per il prossimo turno di campionato. I migliori giocatori per accumulare bonus: il kit ruolo per ruolo con delle sorprese I consigli di formazione per continuare a vincere la giornata al Fantacalcio sono un punto di riferimento per molti lettori. Vediamo le varie sorprese e i migliori dispensatori di bonus ruolo per ruolo per la 31^ giornata di Serie A. Attenzione: la valutazione del calciatore varia in base alla partita, non si considera soltanto il suo valore assoluto. PORTIERI Il ruolo dell’estremo difensore è molto delicato, molte leghe attribuiscono al portiere un punto in più per l’imbattibilità, un fattore da non scartare. Il consiglio principale è di schierare sempre il portiere che gioca in casa, ad eccezione dell big che hanno la possibilità di tenere la porta inviolata anche al di fuori delle proprie ... Leggi su zon

FantaFormazione : @creschvacc @SOSFanta @Fantacalcio @Fantallenatori Mertens Ilicic (Boga, Sanchez) La nostra app? Che consiglia? - grisoni77 : RT @zebroide: Il #Fantacalcio secondo #Raiola. @PauDybala_JR +6 da inizio stagione. Mino consiglia : TENERE / COMPRARE la Joya sembra ave… - grisoni77 : RT @zebroide: Il #Fantacalcio secondo #Raiola. @mdeligt_04 - 4 fantamilioni da inizio stagione. Mino consiglia : TENERE /COMPRARE finalm… - grisoni77 : RT @zebroide: Il #Fantacalcio secondo #Raiola. amin_younes34 un incredibile balzo della quotazione Fantacalcio in questa giornata : +4????… - zebroide : Il #Fantacalcio secondo #Raiola. amin_younes34 un incredibile balzo della quotazione Fantacalcio in questa giornat… -

Ultime Notizie dalla rete : Fantacalcio consiglia Consigli Fantacalcio, 3 centrocampisti per la 31a giornata: conferma per De Paul Fantamagazine CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ Dritte 31^ giornata, i bonus nell’attacco del Sassuolo

Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte di formazione. Chi schierare nella 31^ giornata del massimo campionato e chi sarebbe invece meglio evitare. Parlando dei consigli Fantacalcio per la tren ...

Consigli Fantacalcio, 5 centrocampisti da non schierare nella 31ª giornata

FANTACALCIO, I CENTROCAMPISTI DA NON SCHIERARE - Ecco dunque 5 centrocampisti da non lanciare nella 31ª giornata. 1) SCHONE - Il Napoli sta benissimo, è una delle avversarie peggiori per sperare in un ...

Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte di formazione. Chi schierare nella 31^ giornata del massimo campionato e chi sarebbe invece meglio evitare. Parlando dei consigli Fantacalcio per la tren ...FANTACALCIO, I CENTROCAMPISTI DA NON SCHIERARE - Ecco dunque 5 centrocampisti da non lanciare nella 31ª giornata. 1) SCHONE - Il Napoli sta benissimo, è una delle avversarie peggiori per sperare in un ...