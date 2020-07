Erdogan vuole trasformare Santa Sofia in una moschea islamica? La Storia non si cancella così (Di martedì 7 luglio 2020) Ci siamo ricascati. Dagli Stati Uniti alla Turchia, dalla Spagna a Milano, dalla Germania all’Inghilterra è ripartito il gioco “Riscriviamo la Storia”, aggiungendo, se possibile, ulteriori prove di cattiveria e ignoranza alla già lunghissima sequela dei misfatti di cui è fatta la Storia dell’umanità. Il tentativo, la speranza sono sempre gli stessi: distruggere i segni del passato per non doverne meditare le conseguenze, per continuare se possibile, in altro modo, con altre facce a compiere gli stessi crimini. Personalmente penso di far parte di quella categoria di persone che non amano le statue e i mausolei e che pensano che sia meglio innalzarne meno che si può. Le celebrazioni, mi sembra, sarebbero da lasciare ai fatti stessi, non alla loro esaltazione. I monumenti, il più delle volte, sono l’espressione di una ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : In Turchia la purga degli avvocati. Erdogan vuole silenziare gli ordini forensi - Fontana3Lorenzo : L'ennesimo affronto alla cristianità e all'Occidente del 'sultano' Erdogan? - Noovyis : (Erdogan vuole trasformare Santa Sofia in una moschea islamica? La Storia non si cancella così) - - HeideVecchio : RT @ImolaOggi: Erdogan vuole trasformarla in moschea. UE alla Turchia: 'ex basilica di santa Sofia è patrimonio Unesco' (Dire apertamente N… - Ernesto29296958 : RT @ImolaOggi: Erdogan vuole trasformarla in moschea. UE alla Turchia: 'ex basilica di santa Sofia è patrimonio Unesco' (Dire apertamente N… -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan vuole Erdogan vuole trasformare Santa Sofia in una moschea islamica? La Storia non si cancella così Il Fatto Quotidiano Erdogan vuole trasformare Santa Sofia in una moschea islamica? La Storia non si cancella così

E alla fine, a dispetto di Erdogan, Haghia Sophia resterà nei secoli la Basilica ... La storia non si cancella, anche se un leader ordina e la maggioranza della popolazione lo vuole. Il male accade ...

Turchia, Erdogan tiene nei sondaggi nonostante il coronavirus e la crisi economica

Crisi economica, pandemia, critiche. Una valanga di aspetti negativi in grado di assestare colpi durissimi alla credibilità e alla forza di un governo. Eppure, il partito di Erdogan cala ma tiene. A d ...

E alla fine, a dispetto di Erdogan, Haghia Sophia resterà nei secoli la Basilica ... La storia non si cancella, anche se un leader ordina e la maggioranza della popolazione lo vuole. Il male accade ...Crisi economica, pandemia, critiche. Una valanga di aspetti negativi in grado di assestare colpi durissimi alla credibilità e alla forza di un governo. Eppure, il partito di Erdogan cala ma tiene. A d ...