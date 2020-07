Erano Luise e Madeline in Una mamma per amica: oggi a 38 e 45 anni invecchiate e irriconoscibili [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Sono irriverenti, svogliate e amanti del gossip studentesco: sono Luise e Madeline di Una mamma per amica. Seguono Paris in ogni suo passo, rendono la vita difficile a Rory quando arriva alla Chilton e pensano continuamente ai ragazzi. Non amano studiare e spesso tocca a Paris ricordare loro che per accedere al college sono necessari buoni voti; fanno il tifo per Dean, lo definiscono un vero uomo e invidiano Rory perché la sua fidanzata. Quando terminano gli studi liceali, Paris e Rory vanno a Yale e incontrano più volte Luise e Madeline che invece partecipano a tutte le feste universitarie e pensano solo ed esclusivamente alle vacanze. Quando hanno iniziato l’esperienza sul set di Una mamma per amica Erano molto giovani, adesso hanno 38 e 45 anni; vediamo insieme come sono diventate. Una mamma per amica: Luise e Madeline, le migliori amiche di Paris, ecco che fine ... Leggi su velvetgossip

