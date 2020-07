Era Steven Assanti di Vite al Limite: da 370 kg oggi ne pesa 90, è bellissimo [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Che fine hanno fatto i protagonisti di Vite al Limite? Come sono cambiati dopo aver partecipato al programma? Di certo per molti l’avventura continua anche oltre e il percorso per ritrovare la giusta forma fisica è molto lungo. Ad appassionare molti telespettatori è stata, ad esempio, la storia di Steven Assanti, che si è presentato alla clinica del dottor Nowzaradan avendo raggiunto il peso di 370 chili. Il suo percorso è stato molto difficile, ma oggi è davvero irriconoscibile: curiosi di vedere la sua trasformazione? Steven Assanti di Vite al Limite: pesava 370 chili Quando Steven Assanti si è presentato alla clinica del dottor Nowzaradan la sua situazione era disperata. Il ragazzo pesava ben 370 chili e aveva una forte dipendenza dal cibo. Una pericolosa abitudine condivida con il ... Leggi su velvetgossip

_vampirebarbie : @roberta_galati @RubySussex Candice ha anche avuto relazione seppur brevi con Steven e Zach e non mi pare ci sia ma… - Asteroi03942442 : RT @PISITTU_ARESTI: Steven Spielberg arrivò a Heather. È morta per un'ostruzione intestinale. Circa un anno fa il suo rapporto sull'autopsi… - PISITTU_ARESTI : Steven Spielberg arrivò a Heather. È morta per un'ostruzione intestinale. Circa un anno fa il suo rapporto sull'aut… - maxmassironi : @Claudia_CIau E’ gia’ nostro ieri sera era a Milano con Steven a cena - Steven_Moons90 : @ReaSilviaa Io l'ultima volta che ho mangiato il minestrone ricordo che c'era il Festivalbar in TV ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Era Steven Mesagne, un tuffo nel blu: quando l’asfalto si fa tela BrindisiReport “Locke”: Dini porta in scena il film di Steven Knight

«Quando sono arrivato al Franco Parenti la settimana scorsa c’era lo spettacolo dei Gordi, ed era per la riapertura della Sala Grande, la prima volta tra l’altro che tornavo in teatro: c’è stato un ap ...

Steven Matz fa scoppiare i Mets dopo un’uscita dominante

Steven Matz è stato forte in una partita simulata di tre inning a Citi Field lunedì e almeno ad uno dei suoi compagni di squadra è piaciuto quello che ha visto. “Sembrava davvero molto bello”, ha dett ...

«Quando sono arrivato al Franco Parenti la settimana scorsa c’era lo spettacolo dei Gordi, ed era per la riapertura della Sala Grande, la prima volta tra l’altro che tornavo in teatro: c’è stato un ap ...Steven Matz è stato forte in una partita simulata di tre inning a Citi Field lunedì e almeno ad uno dei suoi compagni di squadra è piaciuto quello che ha visto. “Sembrava davvero molto bello”, ha dett ...