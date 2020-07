Era Melania Hamilton in “Via col vento”: oggi ha spento 104 candeline [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Olivia de Havilland è la diva più longeva di Hollywood. Era Melania Hamilton in “Via col vento”, il film che ha fatto la storia del cinema. Nel celebre film, il suo personaggio era la moglie compassionevole di Ashley Wilkes e rivale in amore di Rossella O’Hara. Sebbene sia il personaggio più famoso a cui l’attrice ha prestato il volto, l’attrice nella sua lunga carriera vanta 61 pellicole tra il piccolo e il grande schermo. Ricordiamo “Il sogno di una notte di mezza estate” in cui era Hermia, “La carica dei seicento” e “La leggenda di Robin Hood” nelle vesti di Lady Marian. Olivia de Havilland ha vinto due premi Oscar come miglior attrice protagonista. Uno nel 1947 per “A ciascuno il suo destino” e l’altro nel 1950 per “L’ereditiera”. Olivia de Havilland, una ... Leggi su velvetgossip

luca79ind : @oscarwildeness era una battuta riferita a una dichiarazione di una delle donne pagate dall' avvocato di Trump (1… - bompresso01 : @GastoneMappini ma davvero non era il caso...comunque sempre bella Melania - 85giampiero : @Luca100celleASR @fettonejr Non te pensa che a Roma era meglio... negli anni 70/80 dovevi prova al Pionieri di San… - PaolinoNapolit7 : RT @LileStarseed: @chiossimanuela2 Ricordo bene questo episodio, la linea della Q era stata aggiunta con Photoshop. Ecco l'originale. https… - doluccia16 : RT @LileStarseed: @chiossimanuela2 Ricordo bene questo episodio, la linea della Q era stata aggiunta con Photoshop. Ecco l'originale. https… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Melania "Ciao Melania che volevi cambiare il mondo" LA NAZIONE Usa, il 1 settembre esce libro ex assistente di Melania Trump -2-

Roma, 7 lug. (askanews) - Il libro, che sarà in vendita poco prima delle elezioni presidenziali di novembre - quando Trump sfiderà il candidato democratico Joe Biden - è l'ultimo controverso libro di ...

"Ciao Melania che volevi cambiare il mondo"

Pisa, 7 luglio 2020 - Si è spenta improvvisamente Melania Ceccarelli, 55 anni, funzionaria amministrativa in Regione, attiva socialmente e politicamente. Amata e apprezzata per il suo impegno e la gen ...

Roma, 7 lug. (askanews) - Il libro, che sarà in vendita poco prima delle elezioni presidenziali di novembre - quando Trump sfiderà il candidato democratico Joe Biden - è l'ultimo controverso libro di ...Pisa, 7 luglio 2020 - Si è spenta improvvisamente Melania Ceccarelli, 55 anni, funzionaria amministrativa in Regione, attiva socialmente e politicamente. Amata e apprezzata per il suo impegno e la gen ...