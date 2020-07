Era Marina in CentoVetrine: oggi a 50 anni è un vero schianto [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) In CentoVetrine era Marina Kroeger, la bella e spietata manager in carriera ed amante di Ettore Ferri. Ad interpretarla, Raffaella Bergè che dopo l’esperienza nella soap ha preso parte ad altre fiction fino a quando non ha deciso di allontanarsi dalle scene. Era Marina in CentoVetrine: oggi a 50 anni è un vero schianto FOTO Andata in onda per oltre 15 anni, CentoVetrine raccontava le storie di alcuni personaggi impiegati o legati all’immaginario centro commerciale CentoVetrine, situato nel centro di Torino, dove ha sede anche un importante gruppo finanziario: storie d’amore e di passione, tradimenti, vendette, ma anche lotte per il potere e scontri dinastici. Super sexy e cattivissima, Marina Kroeger è uno dei personaggi che ci ha tenuto compagnia fin dall’inizio della soap. Dopo CentoVetrine ha avuto varie parti in altre serie tv. Nel 2013 ... Leggi su velvetgossip

ItalianNavy : La #MarinaMilitare ricorda il Maestro Ennio #Morricone. Oltre cinquantacinque anni di emozioni in musica che la Ban… - ItalianAirForce : Aggiornamento manifestazioni aeree 2020?? #AeronauticaInforma ?? Annullate anche le seguenti manifestazioni aeree a… - MatsEkblom1 : RT @ghegola: Viareggio a quel tempo era portata alla gioia, era una farfalla che muove lungo la marina le ali tappezzate di colori. M.Tobi… - lisadagliocchib : RT @ghegola: Viareggio a quel tempo era portata alla gioia, era una farfalla che muove lungo la marina le ali tappezzate di colori. M.Tobi… - sr202438 : RT @ItalianNavy: La #MarinaMilitare ricorda il Maestro Ennio #Morricone. Oltre cinquantacinque anni di emozioni in musica che la Banda Musi… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Marina Marina ricorda la maestra di tutti LA NAZIONE Era Marina in CentoVetrine: oggi a 50 anni è un vero schianto [FOTO]

In CentoVetrine era Marina Kroeger, la bella e spietata manager in carriera ed amante di Ettore Ferri. Ad interpretarla, Raffaella Bergè che dopo l’esperienza nella soap ha preso parte ad altre fictio ...

Spianatura spiagge di ghiaia, il sindaco: "Colpevoli ritardi della Regione, disinteresse per il nostro litorale"

Continua la polemica sulla situazione delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa e sulla loro manutenzione, un rimpallo di responsabilità tra Regione e Comune che anche quest'anno si accende a stagione ...

In CentoVetrine era Marina Kroeger, la bella e spietata manager in carriera ed amante di Ettore Ferri. Ad interpretarla, Raffaella Bergè che dopo l’esperienza nella soap ha preso parte ad altre fictio ...Continua la polemica sulla situazione delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa e sulla loro manutenzione, un rimpallo di responsabilità tra Regione e Comune che anche quest'anno si accende a stagione ...