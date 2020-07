Era Lisa, la sorella di Baby in Dirty Dancing: a 62 anni è così, trattenete le lacrime! [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Ricordate Lisa Houseman, la sorella capricciosa ma gentile di Baby in Dirty Dancing? Dopo essersi messa nei guai con il pessimo Robbie, e a distanza di 33 anni dal successo del film cult, ecco come è diventata. Si chiama Jane Brucker, ed è l’attrice ha interpretato Lisa Houseman, la sorella maggiore di Baby in Dirty Dancing. Pelle di porcellana, capelli nero corvino, un corpo esile e femminile e quella testa fra le nuvole che l’ha resa tanto capricciosa quanto ingenua. Mentre la sorella Baby viveva il suo amore da fiaba con Johnny Castle, Lisa si infilava in una relazione disonesta con Robbie. Proprio quel Robbie che, all’insaputa di tutti e mettendo a rischio la reputazione di Johnny, aveva messo Penny nei guai rifiutando poi di crescere un figlio di cui era responsabile. Ma Lisa, che dipingeva, ballava e cercava amore tra le lenzuola sbagliate, era ... Leggi su velvetgossip

Lisa_Salustri : RT @lucianinalitti: Quanta bellezza nel tuo cuore e nella tua mano. Grazie. Quando venivi a Che tempo che fa e ti raccontavi eri impareggia… - __Anna_Lisa__ : RT @VincePastore: #ceraunavoltainamerica non è un film sui gangster. È un film sulla nostalgia di un determinato periodo, di un determinato… - Alessandro_V_I : @LisadaCa @Cris50125001 Devi riconoscere Lisa che tempi addietro lo era anche Salvini, tutti ne parlavano e lo invi… - EmanuelaManoban : @yeonjunice_ le blackpink non hanno fatto ca, informati prima su. l'unica cosa che è potuta essere 'irrispettosa'… - adorno_maiani : @Agente_Lisa Ennio era un Poliziotto ??!! Rip Maestro ??. -

Ultime Notizie dalla rete : Era Lisa "Lisa dagli occhi blu? Non era mia moglie. Sul set con la Deneuve, bella da impazzire" QUOTIDIANO.NET Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia: riprendono i lavori per il prolungamento della pista di volo. “Estendere la Bonifica da Ordigni Bellici”

Aeroporti di Puglia comunica che al fine di verificare lo stato delle attività necessarie alla ripresa immediata dei lavori per il prolungamento della pista di volo 15/33 dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di ...

Friends: la reunion di HBO Max sarà girata ad agosto

Lo speciale era precedentemente programmato per iniziare le riprese a ... David Schwimmer sarà affiancato dai suoi co-protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew ...

Aeroporti di Puglia comunica che al fine di verificare lo stato delle attività necessarie alla ripresa immediata dei lavori per il prolungamento della pista di volo 15/33 dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di ...Lo speciale era precedentemente programmato per iniziare le riprese a ... David Schwimmer sarà affiancato dai suoi co-protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew ...