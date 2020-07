Era la signorina Trinciabue in Matilda sei mitica! 24 anni dopo irriconoscibile [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Il film Matilda sei mitica! ha segnato un’era ed è ancora oggi uno dei più riproposti in televisione. Nonostante siano trascorsi più di vent’anni, rimane un cult degli anni Novanta e nuove generazioni dimostrano di apprezzarlo. I famosi protagonisti, però, sono cambiati e alcuni di loro non sono nemmeno attivi nel mondo della recitazione. Vi siete mai chiesti, ad esempio, che fine abbia fatto la temibile signorina Trinciabue? Era la signorina Trinciabue in Matilda sei mitica! La ricordate? Chi ha visto almeno un volta il film Matilda sei mitica! non può dimenticare la temibile signorina Trinciabue. Incubo di tanti ragazzini, il suo personaggio è passato alla storia e l’attrice è rimasta legata a quel ruolo per molto tempo nell’immaginario collettivo. L’attrice Pam Ferris, ... Leggi su velvetgossip

logan_rude : @AzzurraBarbuto Questa è pura propaganda filo islamista, non so sia sindrome di Stoccolma, se le abbiano fatto il l… - signorina_bart : Ieri notte ho sognato di dover preparare una relazione di francese per l'esame di maturità Poi mi sono resa conto c… - Signorina_Wonka : RT @_VeronicaG: L’ultima volta che ho messo un ombretto c’era ancora Berlusconi al governo. - appuntidicarta : @MonicaRBedana Ale era un figone. Portai a greco2 la vita di Alessandro e Cesare (la più lunga di tutte). Del Corno… - tina32908856 : @barbara28372 @matteosalvinimi Solo per ricordarla che questi signori già ci sono stati al governo e in una famosis… -

Ultime Notizie dalla rete : Era signorina Pensionato prenota ecografia Il nome è sbagliato, niente esame LA NAZIONE Era la signorina Trinciabue in Matilda sei mitica! 24 anni dopo irriconoscibile [FOTO]

Il film Matilda sei mitica! ha segnato un’era ed è ancora oggi uno dei più riproposti in televisione. Nonostante siano trascorsi più di vent’anni, rimane un cult degli anni Novanta e nuove generazioni ...

Savona, spiagge senza bagni. Il sindaco scrive all'Autorità portuale: «Rischio sanitario»

Savona – «A rischio la sicurezza sanitaria». Dopo il primo week end di super affollamento e disordini nelle spiagge savonesi, con le libere sprovviste di servizi igienici, il sindaco Ilaria Caprioglio ...

Il film Matilda sei mitica! ha segnato un’era ed è ancora oggi uno dei più riproposti in televisione. Nonostante siano trascorsi più di vent’anni, rimane un cult degli anni Novanta e nuove generazioni ...Savona – «A rischio la sicurezza sanitaria». Dopo il primo week end di super affollamento e disordini nelle spiagge savonesi, con le libere sprovviste di servizi igienici, il sindaco Ilaria Caprioglio ...