Era il cattivo il Ghost: oggi a 60 anni è “Presidente” degli Stati Uniti [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Non tutti se ne sono accorti; o almeno non subito. Ricordate Carl Bruner? Sì, proprio il cattivo di Ghost. Migliore amico e collega losco di Sam (Patrick Swayze) che, dopo la sua morte, non solo proverà a prendere il suo posto accanto a Molly (Demi Moore) ma si scoprirà essere anche la causa del suo assassinio. Se vi state chiedendo che fine ha fatto e come è diventato, preparatevi al colpo di scena: vi siete mai resi conto che è lui il Presidente degli Stati Uniti… nella serie “Scandal”? Insopportabile in Ghost, non giriamoci intorno. Abbiamo detestato Carl Bruner almeno quanto abbiamo pianto disperandoci per la morte di Sam e il dolore di Molly. La storia è articolata e cruda: Sam muore ucciso da quello che sembra un ladro qualsiasi. Lascia Molly nel pieno del loro amore, lei è sconvolta per la perdita prematura. ... Leggi su velvetgossip

