Eppur si muove, la Cultura. Dopo tanto lockdown il primo grande concerto del maestro Riccardo Muti al Parco Archeologico di Paestum (Di martedì 7 luglio 2020) Fortemente significativo il doppio messaggio. La scelta di fare un concerto al Sud, così fortemente penalizzato dalla pandemia Covid è stata di Riccardo Muti, napoletano e veracemente attaccato alle sue origine. Un omaggio alla sua terra. Memorabile quando il maestro recita l’incipit di “A luna nova” di Salvatore Di Giacomo. E dal tramonto infuocato che si infila attraverso le ciclopiche colonne doriche del Tempio di Apollo si passa alla luna piena che fa capolino fra i centenari e monumentali pini marittimi. Davanti a tanta bellezza il maestro dirige L’Eroica di Beethoven per “Le Vie dell’Amicizia”, un ponte di fratellanza attraverso arte e Cultura. Perché la musica è il solo linguaggio universale che non può essere frainteso e serve per ritrovare la speranza in un futuro migliore. Evento co-prodotto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il centrodestra si presenterà unito all’appuntamento delle elezioni regionali. Ma ora rischia di dividersi sul sostegno al governo nazionale. La maggioranza giallo-rossa, che sostiene il governo guida ...

Mercato moto: segnali di ripresa, ma resta il periodo di grave crisi

Eppur si muove! Poco ma si muove. Potremmo riassumere così il mondo delle moto analizzando i dati di vendita del mese di giugno che si chiude con un + 37%, ma non facciamoci illusioni, la ripresa è be ...

