Ennio Morricone, Robert De Niro: “La sua musica era speciale, insolita e interessante” (Di martedì 7 luglio 2020) La musica composta da Ennio Morricone “era insolita e interessante, forse la parola più adatta è che era una novità quello che aveva fatto per quel tipo di film. Ma anche quando faceva altre cose vedevi quanto fosse versatile e quanto speciale fosse la sua musica”. Lo spiega l’attore Robert De Niro in un’intervista a La Repubblica nella quale rimarca che “quello che riuscì a fare per Sergio Leone fu di comporre qualcosa di davvero nuovo per quel tipo di produzioni”. De Niro, che ha recitato in quattro film per i quali Morricone ha composto le colonne sonore, ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci del 1976, ‘C’era una volta in America’ di Sergio Leone (1984), ‘Mission‘ di Roland Joffé (1986) e ‘Gli intoccabili‘ (1987) di Brian De Palma, sottolinea che “quando ... Leggi su ilfattoquotidiano

