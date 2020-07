Ennio Morricone: l’artista, il genio, il maestro e l’uomo (Di martedì 7 luglio 2020) Questo articolo Ennio Morricone: l’artista, il genio, il maestro e l’uomo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ennio Morricone ci ha lasciati oggi all’età di 91 anni creando un vuoto indelebile. Le sue opere verranno per sempre riconosciute ed apprezzate. Scrivere di un personaggio come Ennio Morricone non è affatto semplice, anzi è molto più complesso di quanto possiate immaginare. La sua carriera vanta un’infinita lista piena di collaborazioni sia in ambito … Leggi su youmovies

mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - pictoline : ?? Ciao, Ennio Morricone ?? - criscastl : RT @pictoline: ?? Ciao, Ennio Morricone ?? - asb197 : RT @DanielaBrogi: Leone Sergio e #Morricone Ennio in terza elementare, nel 1937. -