Ennio Morricone, il murale dedicato al Maestro nella sua Trastevere (Di martedì 7 luglio 2020) Ennio Morricone, il murale dedicato al Maestro scomparso A Trastevere, il rione natale di Ennio Morricone, è apparso nella notte un murale dedicato al Maestro scomparso ieri, lunedì 6 luglio. L'opera in via delle Fratte è dello street artist Harry Greb. Visualizza questo post su Instagram Il Maestro #EnnioMorricone #streetart #poster #art #streetartist #urbanart #contemporaryart #music #genius #instaart #instalike #instamusic #picoftheday #roma #Trastevere #artist #composer #cinema #film #oscar #t#harrygreb #tribute #artwork #harrygrebdesign…grazie. Un post condiviso da @ harrygrebdesign in data: 6 Lug 2020 alle ore 7:52 PDT

