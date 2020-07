Ennio Morricone, il cinema piange un gigante con un ‘fare da bottega’ (Di martedì 7 luglio 2020) Scion scion… Alzi la mano chi non ha mai fischiettato il motivo di Giù la testa, il film che chiudeva nel 1971 la pentalogia con cui Sergio Leone aveva costruito il mito dello spaghetti-western, rigenerando, degenerando e destrutturando uno dei più grandi topoi della storia del cinema, quel western che aveva fatto la fortuna della storia e del cinema americani. Non ci sarebbe stato quel mito se non ci fosse stato, accanto a Leone, Ennio Morricone. Il quale aveva la modestia dell’artigiano e la cultura musicale dell’allievo di Goffredo Petrassi, che lo invitava a non abbandonare la musica assoluta e la ricerca. Di Morricone si ricordano ora le grandi tappe di una carriera fulgida che lo ha portato a lavorare con molti dei più grandi autori del cinema italiano e internazionale: oltre a Leone, al quale la notorietà di Morricone è ... Leggi su ilfattoquotidiano

