Ennio Morricone: Hollywood gli rende omaggio, da John Carpenter al messaggio in italiano di Russell Crowe (Di martedì 7 luglio 2020) Il mondo di Hollywood ha voluto ricordare Ennio Morricone: da Russell Crowe che ha scritto in italiano alle lodi di James Gunn e John Carpenter. Ennio Morricone è morto all'età di 91 anni lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dell'arte e la triste notizia ha suscitato grandi emozioni anche tra le star di Hollywood. Nelle ultime ore online attori come Russell Crowe, registi del calibro di John Carpenter e James Gunn, e musicisti hanno condiviso online un saluto o un ricordo. La star del cinema Russell Crowe ha voluto dire addio a Ennio Morricone scrivendo un ringraziamento in italiano su Twitter: James Gunn ha invece sottolineato che era il suo compositore preferito e aver scoperto che Sergio Leone coreografava le sue scene pensando già alle ... Leggi su movieplayer

