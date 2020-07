Ennio Morricone, grazie per averci unito tutti nel nome della musica! (Di martedì 7 luglio 2020) Su una colonna sonora ognuno ci fa il film che vuole. Quanto più la musica è bella tanto più vivrà di vita propria, se poi è sublime come la maggior parte delle opere di Ennio Morricone, il gioco è fatto. E così per me Sean Sean è mia madre giovanissima e bellissima che la cantava mentre io, bambina, pendevo dalle sue labbra (nel disco è la voce spettacolare di Edda Dall’Orso a consegnarci per sempre vocalizzi e melodia indimenticabili). E ancora, C’era una volta in America è Bologna (dove l’allora fidanzato dell’allora compagna di stanza mi regalò un nastro di colonne sonore tra cui Il Cacciatore, Taxi Driver e questa, appunto) e lo struggimento per qualche amore post-adolescenziale, ricordi giunti improvvisi e inaspettati mentre scorrevano scene (anche violente) del film in tv, nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

