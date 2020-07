Energia, ENEA coordina altre 8 agenzie europee nel progetto Ue sull’efficienza delle PMI (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Fornire supporto agli Stati membri e alle istituzioni europee per sviluppare programmi di promozione dell’efficienza energetica nelle Pmi, a partire da uno strumento come le diagnosi energetica che vede l’Italia ai primi posti in Europa. È questo l’obiettivo del progetto “LEAP4SME” (Linking Energy Audit Policies to enhance and support SMEs towards energy efficiency) che, oltre all‘ENEA nel ruolo di coordinatore, vede impegnate altre otto agenzie nazionali per l’Energia dell’area europea: Austria (AEA), Croazia (EIHP), Grecia (CRES), Malta (EWA), Polonia (KAPE), Portogallo (ADENE), Regno Unito (EST) e Slovacchia (SIEA). Approvato nell’ambito del programma Horizon 2020, il progetto triennale LEAP4SME – spiega ENEA in una nota – prevede in primo luogo un’analisi preliminare delle ... Leggi su quifinanza

Anche l’Italia lancia la sua “alleanza per le batterie”

L'Italian Battery Alliance punta sull'innovazione tecnologica in un settore industriale strategico per i trasporti e l'accumulo di energia. L’Italia fa la sua mossa per salire sul treno dello sviluppo ...

