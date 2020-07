Enel, Banca IMI alza target price azioni e consiglia buy (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Ancora un giudizio positivo per Enel che, dopo l’ultimo in ordine di tempo di Mainfirst, viene premiata da Banca IMI che alza il target price delle azioni a 8,8 euro ad azione da 7,60 euro e con la conferma del giudizio Buy. Secondo gli analisti, nonostante i rallentamenti nello sviluppo del riassetto Latam a causa della pandemia, la tendenza alla crescita rimane solida, soprattutto per le energie rinnovabili, anche grazie al supporto delle politiche energetiche green a livello mondiale. Anche Caixa Bank alza il prezzo delle azioni Enel a 8,5 euro ad azione da 7,50 euro. Leggi su quifinanza

