Emergenza coronavirus: Enel, con la raccolta fondi interna donati oltre due milioni di euro (Di martedì 7 luglio 2020) Conclusa la speciale raccolta fondi per iniziative di solidarietà sociale legate all’Emergenza Covid-19. I donatori hanno... Leggi su today

M5S_Camera : Con il #DecretoRilancio mettiamo un altro tassello decisivo della risposta all’emergenza economica innescata dal Co… - rtl1025 : ?? Oltre 6 alberghi e ristoranti su 10 rischiano la chiusura entro un anno a seguito dell'emergenza #Coronavirus met… - virginiaraggi : I lavori per la realizzazione dello Skate park di Ostia procedono a pieno ritmo. Le attività sono riprese in queste… - ClaudiaModelMgt : RT @RadioRadioWeb: 'Oltre i postumi disastrosi come in tutta Italia dell'emergenza coronavirus anche l'emergenza migranti: tutto esclusivam… - Domenic20508867 : RT @IlPrimatoN: Tra Inps e Fondo artigiani (ancora da finanziare) sono 2 milioni i lavoratori in attesa da mesi della cassa integrazione pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus Cure sospese a causa dell’emergenza Coronavirus, mamma di 31 anni muore per un cancro all’intestino Fanpage.it La calzatura frana sotto i colpi del Covid-19, vendite ed export crollati di un terzo, Badon: "Serve liquidità subito"

5' di lettura 07/07/2020 - La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano che nei primi mesi del 2020 registra un crollo delle esportazioni e dei consumi. I dati raccolti ed ela ...

Piattaforma 210, da Regione Marche 3,2 milioni per sostenere 600 imprese vitivinicole

Sono 600 le imprese vitivinicole marchigiane che possono beneficiare di 3,2 milioni di aiuti regionali per programmare la ripartenza delle attività dopo l’emergenza Covid-19. Nell’ambito degli interve ...

5' di lettura 07/07/2020 - La crisi Covid-19 colpisce duramente il settore calzaturiero italiano che nei primi mesi del 2020 registra un crollo delle esportazioni e dei consumi. I dati raccolti ed ela ...Sono 600 le imprese vitivinicole marchigiane che possono beneficiare di 3,2 milioni di aiuti regionali per programmare la ripartenza delle attività dopo l’emergenza Covid-19. Nell’ambito degli interve ...