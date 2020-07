Elezioni USA 2020, Biden aumenta il suo vantaggio su Trump (Di martedì 7 luglio 2020) Entra nel vivo la corsa alle Elezioni USA 2020, secondo gli ultimi sondaggi il democratico Joe Biden sarebbe in vantaggio di circa 10 punti a livello nazionale. Consenso in crescita anche in alcuni Stati chiave storicamente favorevoli ai repubblicani. Nonostante l’epidemia di Coronavirus, tutt’altro che sotto controllo in numerosi Stati, si fa sempre più caldo … L'articolo Elezioni USA 2020, Biden aumenta il suo vantaggio su Trump proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

