Elezioni Marcianise: Terra di Idee e Meetup 5 Stelle propongono decalogo per garantire legalità e trasparenza (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Il Movimento Marcianise Terra di Idee e il Meetup Gruppo 5 Stelle Marcianise, hanno elaborato una sorta di decalogo che va nella direzione di garantire comportamenti eticamente corretti oltre a legalità e trasparenza amministrativa nella prossima consiliatura comunale. Tali regole saranno sottoposte ai propri candidati e proposte anche alle altre forze politiche che prenderanno parte alla competizione elettorale: 1) i candidati non devono avere carichi penali pendenti, né contenziosi aperti con il Comune di Marcianise; 2) gli eletti dovranno pubblicare la dichiarazione dei redditi di inizio e fine mandato; 3) i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno per la realizzazione del programma presentato ai cittadini; 4) dimissioni dalla carica pubblica in caso di ... Leggi su anteprima24

Un'altra settimana è passata ed il nome del candidato del centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Marcianise ancora non è stato ufficializzato. Un problema, in realtà, che sta vivendo ...