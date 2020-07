Egitto, liberato studente americano dopo 16 mesi di detenzione (Di martedì 7 luglio 2020) Lo studente di medicina americano di 24 anni, Mohamed Amashash è stato liberato domenica 5 luglio dopo 486 giorni di prigionia. Uno studente americano – con doppia cittadinanza americana ed egiziana – è stato rilasciato domenica 5 luglio, dopo quasi 500 giorni di prigionia. Amashash era stato arrestato nel marzo del 2019 mentre esibiva al … L'articolo Egitto, liberato studente americano dopo 16 mesi di detenzione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Egitto liberato Egitto, liberato studente americano dopo 16 mesi di detenzione MeteoWeek Patrick Zaki scrive dal carcere alla famiglia: “Un giorno sarò libero e tornerò alla normalità”

Il giovane studente egiziano, Patrick Zaki, che frequentava un master all'Università di Bologna, scrive dal carcere alla famiglia: "Cari, sto bene e in buona salute, spero che anche voi siate al sicur ...

"Tutti uniti per la libertà di Zaky"

Dopo mesi di vana attesa e speranza, dall’Egitto giunge una notizia che fa sperare nella possibile scarcerazione di Patrick Zaky. E il rettore dell’Alma Mater di Bologna, Francesco Ubertini (nella fot ...

