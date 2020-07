eFootball PES 2021 perde le licenze di Inter e Milan (Di martedì 7 luglio 2020) eFootball PES 2021 perderà due licenze delle squadre di calcio di Serie A, ovvero Milan e Inter ed a dichiararlo è proprio Konami. Entrambi i club appaiono in PES 2020 con licenza ufficiale e la loro rappresentazione in quel gioco non cambierà, ha sottolineato Konami. La perdita della licenza non influirà sui giocatori myClub acquisiti, che possono essere utilizzati normalmente nel gioco.Tuttavia, sembra che entrambi i club dovranno avere nomi fittizi in PES 2021, che finora non ha ancora una data ma è atteso entro la fine dell'anno. "Per quanto riguarda le altre partite di calcio di Konami, si prega di attendere annunci futuri per ciascun titolo", ha dichiarato Konami nella sua dichiarazione. "In futuro, continueremo a rafforzare le partnership esistenti e promuovere nuove relazioni al fine di fornire la migliore esperienza di eFootball possibile. ... Leggi su eurogamer

