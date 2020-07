Ecco il “Piano nazionale di riforma” per ottenere gli aiuti europei (Di martedì 7 luglio 2020) «Tre linee strategiche»: modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione sociale e parità di genere. E «cinque priorità», dalla riduzione del debito alla riforma fiscale, dal potenziamento del mercato del lavoro al sostegno agli investimenti. Sono questi i numeri del Programma nazionale di riforma (Pnr) arrivato sul tavolo del consiglio dei ministri in ritardo a causa della pandemia. Ma nell’anno del Covid, il Pnr (di solito associato al Def) diventa essenziale per la sopravvivenza e la ricostruzione post-pandemia, perché servirà al governo per chiedere gli aiuti di quel Recovery Fund europeo su cui Bruxelles deve ancora trovare l’accordo. «Non vi è tempo da perdere», scrive il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nell’introduzione, «le notevoli risorse che ... Leggi su linkiesta

Rinaldi_euro : Ecco i 18 tedeschi che comandano a Bruxelles - Startmag - Corriere : ?? Focolai e nuovi contagi di Covid-19, ecco il piano del governo: tamponi per chi arriva in aereo e Tso per i malat… - beppe_grillo : #TORINO: Le strutture cittadine che offrono accoglienza alle persone senza dimora saranno aperte h24 anche a luglio… - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: Meno tasse e procedure più snelle. Ecco il Piano nazionale di riforma. #Gualtieri: 'La finalità principale sarà quella… - scommesse_it : Niente Calha con la Juve? Ecco il piano B di Pioli -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco “Piano Caserta, Reggia: Cordoncini in seta di San Leucio come dissuasori alla seduta sugli arredi l'eco di caserta