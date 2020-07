E i Marines Usa si esercitano alle guerre con il MUOS di Niscemi (Di martedì 7 luglio 2020) Hanno preso il via a marzo e si concluderanno a fine autunno le esercitazioni di guerra dei Marines Usa per testare il funzionamento delle nuove tecnologie applicate al MUOS (Mobile User Objective System), il sistema di telecomunicazione satellitare di proprietà ed uso esclusivo del Pentagono che può contare su un terminale terrestre all'interno della base militare di Niscemi, Caltanissetta. A sovrintendere alle attività addestrativo-sperimentali il Marine Corps Systems Command con sede (...) - Attualità / Niscemi, MUOS , , Marines Leggi su feedproxy.google

(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2020 L'ambasciata italiana negli Stati Uniti celebra l'Indipendence Day del 4 luglio. Con l'emergenza Covid le celebrazioni si sono svolte in maniera inusuale, ma non s ...

4 luglio, Eisenberg: valori Usa legano noi e Italia come gemelli

Roma, 4 lug. (askanews) - I valori unici scritti nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti "legano noi e l'Italia come gemelli, insieme". Lo ha sottolineato l'ambasciatore degli Stati Unit ...

