E-Bike o bicicletta elettrica a pedalata assistita: come funziona, autonomia e prezzo (Di martedì 7 luglio 2020) Il bonus bici previsto dal Governo è di 500 euro e servirà per agevolare la mobilità sostenibile in alternativa ai mezzi pubblici. Tutte le informazioni necessarie per chi è interessato ad acquistare una E-Bike e utilizzare il bonus. Aggiornamento in data 7 luglio 2020 – ore 21,00 E’ bici mania: Ecco la classifica delle città dove si utilizza di più. Sul podio delle città più virtuose spicca Bolzano, i cui abitanti hanno raggiunto una media di 82 minuti di attività quotidiana in bici, seguita da L’Aquila con 66 minuti e Terni con 64 minuti. Tra le città in cui la bici non è ancora diventata un must have per i cittadini vi sono Catanzaro, con 21,5 minuti medi di attività, Macerata con 21,50 e Sassari con ... Leggi su 2anews

