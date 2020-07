Due Miliardi e Mezzo per Istruzione, Azzolina: si Punta a Scuola di Qualità (Di martedì 7 luglio 2020) La Ministra Azzolina, durante la tappa piemontese del tour #Ripartelitalia, parla dei fondi ottenuti per l’Istruzione: “Per la riapertura delle scuole a settembre abbiamo due Miliardi e Mezzo“. Azzolina, riguardo i due Miliardi e Mezzo, aggiunge: “Ottenere questi soldi non è stato facile, veniamo da anni di tagli, ma quando arriveranno le risorse del Recovery Fund finalmente si potrà dare una sferzata per avere la Scuola di qualità che l’Italia merita“. La Ministra si è soffermata a parlare anche degli annunciati kit Scuola: “Ci saranno 236 milioni per finanziare libri, device informatici e zainetti per gli studenti e le studentesse meno abbienti delle scuole secondarie di I e II grado“. Leggi su youreduaction

