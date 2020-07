Due assenze pesanti in casa Juve: Rugani e Higuain per non far rimpiangere De Ligt e Dybala (Di martedì 7 luglio 2020) Matthijs De Ligt e Paulo Dybala non potranno scendere in campo nel match di questa sera a San Siro contro il Milan, a causa della squalifica rimediata nel corso dell’ultimo turno di campionato. Maurizio Sarri ha già le idee piuttosto chiare sui sostituti dei due assenti di lusso da impiegare: a prendere il posto del giovane olandese, in difesa, ci sarà Daniele Rugani. In attacco, invece, Gonzalo Higuain sostituirà la Joya. Di fronte ci sarà una squadra decisamente in forma, che nell’ultimo turno ha archiviato la pratica Lazio con un secco 3-0. Pioli ha ritrovato anche Ibrahimovic e può contare un su Calhanoglu in grande spolvero. Sarà un banco di prova importante per tutte e due le squadre. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Due assenze pesanti in casa Juve: Rugani e Higuain per non far rimpiangere De Ligt e Dybala proviene ... Leggi su alfredopedulla

L’anticipo del 31° turno di Serie A, metterà di fronte Lecce e Lazio, in una sfida, che, almeno sulla carta, si preannuncia non certamente delle più semplici per Mancosu e compagni. I giallorossi sono ...

Milan-Juventus, le formazioni e dove vederla. Higuain ritrova San Siro e sogna un gol al veleno

Il tecnico bianconero dovrà però fare a meno di Dybala e De Ligt entrambi squalificati e saranno due assenze che peseranno. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine… Leggi ...

