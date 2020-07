Dua Lipa infiamma i social: serie di scatti bollenti in costume (FOTO) (Di martedì 7 luglio 2020) Nelle ultime ore la cantante Dua Lipa ha postato su Instagram alcune FOTO che la ritraggono in vacanza con il fidanzato ai Caraibi. La popstar 24enne ha sfoggiato un bikini mozzafiato e si è mostrata in tutta la sua bellezza, stregando milioni di follower. L’artista sta festeggiando il primo anno d’amore con il suo compagno, Anwar Hadid. I due si sono divertiti a stuzzicarsi e a farsi selfie in riva all’oceano, ma gli occhi dei fan sono tutti per lei, in splendida forma, come mostrano le immagini in costume. Sguardo seducente, capelli raccolti e lato b da urlo in primo piano, dettagli che hanno raccolto centinaia di migliaia di like e commenti. View this post on Instagram (✿◠‿◠) I’m shy (✿◠‿◠) A post shared by DUA Lipa (@duaLipa) on Jul 5, 2020 at 9:17am PDT Leggi su sportface

eilish_id : RT @tesseilish: Billie x zendaya Billie x Camila cabello Billie x dua lipa Billie x Adele - seirawasilewski : RT @beawasiIewski: seira mi ha mandato un audio dove canta una canzone di dua lipa e alla fine si sente che urla TU TUUUU - seirawasilewski : RT @beawasiIewski: seira wasi- cioè dua lipa ???? - seirawasilewski : RT @beawasiIewski: dua lipa — ovviamente seira - tesseilish : Billie x zendaya Billie x Camila cabello Billie x dua lipa Billie x Adele -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa Dua Lipa ha scelto "Hallucinate" come nuovo singolo estratto da "Future Nostalgia" MTV.IT L’idea beauty del giorno: la schiaritura a ciocche, per le castane indecise

È riuscita a fare un ritocco da sola al lavoro del colorist Chris Appleton anche Dua Lipa, “madrina” più convinta del look: sua la versione più bold in circolazione negli scorsi mesi, sfoggiata ad ...

Dua Lipa annuncia l’uscita del nuovo singolo, sarà Hallucinate

Dall’affermazione mediatica con Be the One al successo planetario di New Rules, passando per Electricity con Silk City e One Kiss con Calvin Harris, negli ultimi anni Dua Lipa si è imposta come una de ...

È riuscita a fare un ritocco da sola al lavoro del colorist Chris Appleton anche Dua Lipa, “madrina” più convinta del look: sua la versione più bold in circolazione negli scorsi mesi, sfoggiata ad ...Dall’affermazione mediatica con Be the One al successo planetario di New Rules, passando per Electricity con Silk City e One Kiss con Calvin Harris, negli ultimi anni Dua Lipa si è imposta come una de ...