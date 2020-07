Dl semplificazioni: via libera del Cdm 'salvo intese', accordo sull'abuso d'ufficio (Di martedì 7 luglio 2020) AGI - Un Consiglio dei ministri notturno durato sei ore ha approvato il Decreto semplificazioni ma 'salvo intese': nella maggioranza è stato trovato un compromesso su abuso d'ufficio e opere da commissariare. E' stata stilata una lista di opere prioritarie, ferroviarie e stradali, che potranno essere commissariate con appositi dpcm entro fine anno. Una settimane di trattativa nomn è bastata per trovare la quadra finale anche il "salvo intese" riguarderebbe alcuni aspetti "tecnici, non politici". L'elenco, che dovrebbe includere tra le 40 e le 50 opere, non entra comunque nel testo del decreto e ci sarà tempo fino a fine anno per nominare i commissari. Leggi su agi

