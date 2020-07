**Dl semplificazioni: Renzi, 'passo avanti, ora aprire cantieri e stop polemiche'** (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Ciò che esce dal consiglio dei ministri non è interamente il #PianoShock come noi l'avevamo designato ma è un passo in avanti importante nella direzione indicata da Italia Viva. Adesso apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche. L'Italia ha bisogno di lavoro, non di assistenzialismo". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, commentando il via libera del Cdm al dl semplificazioni. Leggi su iltempo

s_parisi : Il Dl 'semplificazioni' è un cumulo di nome confuse, provvisorie, inutili. Nessuno degli ostacoli all'efficienza de… - Agenzia_Ansa : Iniziato il Consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno il dl semplificazioni, il ddl di assestamento di Bi… - FMCastaldo : Il DL #Semplificazioni è un passaggio importante per sbloccare la burocrazia di questo Paese. Vogliamo un provvedim… - Moixus1970 : RT @ItaliaOggi: Il Cdm approva nella notte il dl semplificazioni, salvo intese - ProgettAlbatros : Dl Semplificazioni, bozza: in quasi 100 pagine dall'accelerazione dei cantieri alla digitalizzazione della P.a. -