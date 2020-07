Dl Semplificazioni, Conte “Trampolino di lancio Italia, ok a 130 opere” (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E' un decreto che semplifica, velocizza e sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti. Questa riforma è il trampolino di lancio di cui l'Italia in questo momento ha bisogno”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, presentando il decreto Semplificazioni, che aveva definito “la madre di tutte le riforme” e approvato in nottata dal Consiglio dei ministri con la formula “salvo intese”. “Abbiamo approvato l'elenco di 130 opere strategiche di ‘Italia Velocè, che sono state individuate dal Mit. A queste aggiungiamo le opere per Cortina e quelle di competenza di altri ministeri”. “Siamo in una emergenza – aggiunge – e questo decreto è la premessa necessaria per il rilancio del paese. Oggi il rapporto tra cittadini, imprese e Pa ... Leggi su liberoquotidiano

