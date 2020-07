Dl semplificazioni: Conte, 'stop attese infinite autorizzazioni, Pa deve rispondere in tempo' (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Capitolo "richieste e autorizzazioni. stop alle attese infinite, le PA devono rispondere per tempo, entro i termini previsti" ed "esporre tutte le ragioni per il non accoglimento delle richieste dei cittadini". Lo dice il premier Giuseppe Conte, illustrando i Contenuti del dl semplificazioni in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Le "amministrazioni avranno 60 giorni per dare risposte", puntualizza ancora Conte. Leggi su iltempo

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Buco nel decreto ri… - TgLa7 : Dl #Semplificazioni, Conte: alta velocita' Pa-Ct-Messina da quest'estate - TgLa7 : dl #semplificazioni, Conte: 'Commissariamo 9 dighe sarde per dare l'acqua ai sardi' - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: dl #semplificazioni, Conte: Tra le 130 opere strategiche ci sono 'la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina, la Pes… - Franciscktrue : RT @TgLa7: dl #semplificazioni, Conte: Tra le 130 opere strategiche ci sono 'la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina, la Pes… -