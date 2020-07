**Dl Semplificazioni: Conte, 'commissari opere in casi complessi'** (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti. Non serve necessariamente un commissario per procedere velocemente, ma prevediamo che in casi complessi sia possibile nominare commissari sulla scia di Expo e del ponte di Genova". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a P. Chigi per illustrare i Contenuti del dl Semplificazioni. Leggi su iltempo

s_parisi : Il Dl 'semplificazioni' è un cumulo di nome confuse, provvisorie, inutili. Nessuno degli ostacoli all'efficienza de… - Agenzia_Ansa : Iniziato il Consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno il dl semplificazioni, il ddl di assestamento di Bi… - FMCastaldo : Il DL #Semplificazioni è un passaggio importante per sbloccare la burocrazia di questo Paese. Vogliamo un provvedim… - Agenparl : DL SEMPLIFICAZIONI: COSTA (FI), ABUSO UFFICIO VA ABOLITO, MA SAREBBE TROPPO PER QUESTO GOVERNO MANETTARO - - tempoweb : Un #governo 'salvo intese'. #Conte illustra il decreto che non c'è #decretosemplificazioni -