Dl semplificazioni, Conte: «130 opere strategiche in “Italia veloce”, su autostrade se non accettano le condizioni revochiamo» (Di martedì 7 luglio 2020) «Sono 130 le opere, gli interventi e i programmi inseriti in “Italia veloce”, il piano di investimenti per il rilancio dell’economia messo a punto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che affianca il Dl semplificazioni», così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi sul Dl semplificazioni, che nel corso della notte ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri. Si va dai porti alle direttrici ferroviarie (come il nodo di Genova, il Terzo Valico di Giovi, la Pontremolese e la Palermo-Catania-Messina) fino agli aeroporti, alle città metropolitane e alle strade e autostrade (come la Pedemontana lombarda, il potenziamento a 4 corsie della Salaria, la Salerno-Potenza-Bari). La logica del premier è accelerare: «Alziamo il limite di velocità, ... Leggi su open.online

