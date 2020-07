Disoccupazione, Ocse: “In Italia salirà al 12,4% nel 2020. Reddito di cittadinanza garantisca sostegno ai bisognosi” (Di martedì 7 luglio 2020) Il coronavirus si abbatte sul mondo del lavoro Italiano, “cancellando quattro anni di lenti miglioramenti“. Lo sostiene l’Ocse nel suo documento sulle Prospettive sull’occupazione 2020 presentato oggi a Parigi, secondo cui nel nostro Paese la Disoccupazione raggiungerà il 12,4 per cento a fine 2020. “Se la pandemia sarà tenuta sotto controllo”, prosegue l’organismo, “dovrebbe poi scendere gradualmente all’11 per cento entro la fine del 2021, comunque ben al di sopra del livello pre-crisi“. Per questo è necessario che “l’accesso e il livello delle prestazioni di sostegno al Reddito”, come il Reddito di cittadinanza e il Reddito d’emergenza varato durante la pandemia, siano “rivisti con l’evolvere della crisi” per evitare “che le persone cadano in ... Leggi su ilfattoquotidiano

