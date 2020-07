Discovery, palinsesti 2020/2021: la conferenza stampa in diretta (Di martedì 7 luglio 2020) Discovery Discovery apre il valzer dei nuovi palinsesti. Per primo, in ordine di tempo, il gruppo televisivo guidato da Alessandro Araimo svelerà stamane la propria programmazione per la stagione 2020/2021., con una particolare attenzione alle novità e alle conferme del canale Nove, d’ispirazione generalista, e alle tematiche Real Time, DMax, Giallo e Food Network. La conferenza stampa, che seguiremo in diretta a partire dalle 11.30, si terrà unicamente in streaming, senza la presenza fisica dei giornalisti. Una soluzione che ai tempi dell’emergenza sanitaria è diventata ormai consueta. (in aggiornamento) Leggi su davidemaggio

Da Romulus e We Are Who We Are alle nuove stagioni di Tin Star e A Discovery of Witches: le serie tv Sky in un nuovo promo

Messa da parte l’avventura a bordo di FoxLife, sembra che il futuro di Sky sia sempre più puntato verso le serie tv originali e cosa c’è di meglio che un appassionante promo per mostrarle tutte insiem ...

Palinsesti Rai 2020-2021, la presentazione a Roma il 16 luglio

La Rai ha finalmente deciso la data per la presentazione dei nuovi palinsesti, fissata per giovedì 16 luglio, presso la Sala A di via Asiago a Roma. Dopo l'iniziale giornata del 2 luglio e lo spostame ...

