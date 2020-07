Diritti tv, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso della Serie A contro Sky (Di martedì 7 luglio 2020) Secondo quanto scrive il Messaggero, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso della Lega Serie A contro Sky. I club si erano rivolti alle vie legali per il mancato pagamento dell’ultima rata dei Diritti tv per la stagione 2019-20. Ebbene: è stato emesso un decreto ingiuntivo, anche se non immediatamente esecutivo. “Intanto il Tribunale Civile di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo accogliendo il ricorso della Lega di Serie A nei confronti di Sky, che non ha saldato l’ultima rata (131 milioni) dei Diritti tv della stagione 2019/20. Il decreto ingiuntivo non è immediatamente esecutivo”. L'articolo Diritti tv, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso della Serie A contro Sky ilNapolista. Leggi su ilnapolista

