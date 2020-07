Diletta si allena e posta una foto sui social, Ibra si intromette e commenta: e i gli utenti si scatenano [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Siparietto social che ha scatenato gli utenti. Motivo? Basta citare i protagonisti: Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic. La prima, molto attiva su Instagram, ha postato una FOTO dopo essersi allenata: “E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax… ma tenetevi pronti perché tra poco tocca a voi!”, ha scritto. L’attaccante del Milan ha commentato: “Diletta cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti”. Inutile evidenziare come non siano mancate le risposte ironiche al commento, tempestate da una pioggia di like. In alto la FOTOGALLERY con alcuni scatti della bella giornalista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@Dilettaleotta) in data: 6 Lug 2020 alle ore 11:02 PDT Florenzi e non solo. Il giovane ... Leggi su calcioweb.eu

DelMaestro_ : RT @CalcioWeb: #Diletta si allena e posta una foto sui social, #Ibra si intromette e commenta: e i gli utenti si scatenano [FOTO] - https:/… - CalcioWeb : #Diletta si allena e posta una foto sui social, #Ibra si intromette e commenta: e i gli utenti si scatenano [FOTO] - - zazoomblog : Diletta Leotta si allena Ibrahimovic la bacchetta: “Non rilassarti” - #Diletta #Leotta #allena #Ibrahimovic - zazoomblog : Diletta Leotta si allena Ibrahimovic la bacchetta: “Non rilassarti” - #Diletta #Leotta #allena #Ibrahimovic -