Diletta Leotta strepitosa durante l’allenamento: incanta Ibrahimovic (Di martedì 7 luglio 2020) Seguitissima sui social, amata in tv Diletta Leotta è e resta uno dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo. Felicemente fidanzata con il pugile Daniele Scardina la conduttrice di Dazn, tornata sui capi di calcio solo da qualche settimana, non manca di stupire i followers con i suoi post su Instagram. Diletta condivide sui social dove è molto attiva momenti del suo lavoro quotidiano in radio, ma anche i suoi hobby dalla cucina all’attività fisica. Forme al limite della perfezione Diletta ha postato in queste ore uno scatto dove appare sorridente, stanca per aver appena finito il suo allenamento. Outfit ovviamente strepitoso che mette in risalto tutta la sua attraente fisicità: “E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax… ma tenetevi pronti perché tra poco tocca ... Leggi su quotidianpost

