Dietro la polemica sulla panchina affollata, divergenze di mercato tra Napoli e Roma (Di martedì 7 luglio 2020) Volano stracci tra il Napoli e la Roma. La questione della panchina giallorossa troppo piena di calciatori, in violazione del protocollo anti-Covid, ha fatto innervosire il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. E anche raffreddato le trattative di mercato per Under. L’atmosfera si è surriscaldata prima della partita contro la Roma di domenica sera. Giuntoli ha alzato la voce, dopo essersi lamentato con l’arbitro Rocchi. Il Corriere dello Sport riporta le parole del ds azzurro. “Se esiste un protocollo, va rispettato. Mentre loro hanno deciso – dopo aver firmato un’autocertificazione in cui si assumevano le proprie responsabilità – di seguire un criterio personale e regolarsi autonomamente. Se io passo con il rosso commetto un’infrazione e vengo punito. Qui siamo in presenza di una vicenda seria, che è legata ad ... Leggi su ilnapolista

Mai così in alto da anni, mai così dominante a Roma. La Lazio brilla di luce propria, ha portato a casa una Supercoppa e si appresta a preparare la prossima stagione con l’entusiasmo che garantisce la ...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Scoppia la polemica nel centrosinistra dopo un sondaggio di Bidimedia che pone il Pd a cinque punti di distanza dalla Lega e un tweet del vicesegretario del Pd, Andrea O ...

