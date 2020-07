«Die Hart», l'esilarante trailer della serie con Kevin Hart e John Travolta (Di martedì 7 luglio 2020) C'era una volta Die Heart e adesso c'è Die Hart, ovvero quando una vocale in meno fa una differenza sostanziale. Dimentichiamoci infatti la serie di film con Bruce Willis, qui il riferimento è parodico e gioca sul cognome di Kevin Hart, protagonista della comedy insieme a John Travolta. La serie, diretta da Eric Appe e che porta la firma di Tripper Clancy e Derek Kolstad, è composta da 10 espisodi e sarà disponibile da lunedì 20 luglio su Quibi, la piattaforma streaming per mobile. Die Hart è una comedy che, come si può intuire anche dal titolo, è una sorta di parodia del franchise Die Heart: il protagonista Kevin Hart, infatti, interpreta una versione un po' romanzata di sé stesso, in cui è stanco di essere un attore comico destinato a essere la spalla di Dwayne Johnson (l'ovvio riferimento è al recente ... Leggi su gqitalia

