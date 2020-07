Diabete, buone notizie per i pazienti: approvati nuovi farmaci per la patologia e le relative complicanze renali (Di martedì 7 luglio 2020) buone notizie PER I pazienti DIABETICI DELL’UNIONE EUROPEA – Dopo il CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use dell’EMA – Agenzia Europea per i Medicinali, che a maggio scorso ha dato parere positivo per aggiornare le indicazioni di Invokana (Canagliflozin), un altro importante passo viene compiuto a livello comunitario: la Commissione Europea ha approvato l’estensione dell’indicazione di questo farmaco. Un risultato ottenuto grazie alle evidenze scientifiche emerse nello Studio Credence – Canagliflozin and Renal Endpoints in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation. Canagliflozin è ora l’unico inibitore del co-trasportatore di sodio glucosio 2 (SGLT2i) approvato in Europa con un’indicazione estesa per il trattamento della malattia renale diabetica (DKD) nei pazienti con Diabete di tipo ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Diabete buone Diabete, buone notizie per i pazienti: approvati nuovi farmaci per la patologia e le relative complicanze ... Meteo Web Vescica pigra e disagi quotidiani:

Le cause possono essere di due tipi: neurologiche (ictus, sclerosi laterale amiotrofica), danni a nervi periferici (diabete, alcolismo, ernia del disco, danni causati da una chirurgia pelvica), ...

Diabete e frutta estiva, quale scegliere per non alzare la glicemia

CORRELATO: Diabete, quando è il migliore momento per mangiare la frutta. Se stai monitorando l’assunzione di carboidrati, sappi che è vero che alcuni frutti contengono una maggiore percentuale di ...

Le cause possono essere di due tipi: neurologiche (ictus, sclerosi laterale amiotrofica), danni a nervi periferici (diabete, alcolismo, ernia del disco, danni causati da una chirurgia pelvica), ...CORRELATO: Diabete, quando è il migliore momento per mangiare la frutta. Se stai monitorando l’assunzione di carboidrati, sappi che è vero che alcuni frutti contengono una maggiore percentuale di ...