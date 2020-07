Designazioni Serie A, gli arbitri dell’8 luglio: Fabbri per Roma Parma (Di martedì 7 luglio 2020) L’AIA ha reso note le Designazioni arbitrali della Serie A. Ecco i direttori di gara che guideranno le sfide dell’8 luglio Rese note le Designazioni arbitrali per l’8 luglio. Ecco i direttori di gara che guideranno le sfide della 31esima giornata di Serie A. Fiorentina-Cagliari Mercoledì 08/07 h. 19.30 Manganiello Ranghetti-Colarossi IV: Abbattista VAR: Pairetto AVAR: Manganelli Genoa-Napoli Mercoledì 08/07 h. 19.30 Mariani Baccini-Santoro IV: Piccinini VAR: Calvarese AVAR: Paganessi Atalanta-Sampdoria Mercoledì 08/07 h. 21.45 Giua Bindoni-Villa IV: Maggioni VAR: Nasca AVAR: Galetto Bologna-Sassuolo Mercoledì 08/07 h. 21.45 Fourneau Preti-Avalos IV: Volpi VAR: Pasqua AVAR: Di Vuolo Roma-Parma Mercoledì 08/07 h. 21.45 Fabbri Liberti-Gori IV: Pezzuto VAR: Mazzoleni AVAR: Del Giovane Torino-Brescia Mercoledì 08/07 h. ... Leggi su calcionews24

