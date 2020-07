Decreto semplificazioni: Rossi, avanti grandi opere in Toscana, coridoio tirrenico,darsena Europa a Livorno, Grosseto-Fano, Ponte Albiano Magra (Di martedì 7 luglio 2020) C'è una carta per far ripartire il motore della costa Toscana, che intendiamo giocare con la massima decisione: nuova darsena a Livorno e corridoio tirrenico dovranno essere il volano per superare il gap tra la Toscana del mare e quella del centro, afferma Rossi Leggi su firenzepost

petergomezblog : Decreto #Semplificazioni, #Conte: “Approvate 130 opere. Appalti più veloci, fermiamo paura della firma. Niente spaz… - CarloStagnaro : [thread] Il cdm ieri ha approvato (salvo intese) il decreto #semplificazioni per accelerare gli appalti pubblici. P… - matteosalvinimi : Qui Firenze dove incontrerò gli amici di Confcommercio. Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” è l’ennesima bufala… - proprioimeglio : RT @lucianocapone: Quindi il presidente del Consiglio Conte, dopo la conferenza stampa sul 'decreto Semplificazioni' e prima di un tour ist… - orfeozamboni : RT @CinziaMorosetti: Decreto semplificazioni approvato con la clausula 'salvo intese' cioè non sono d'accordo ma l hanno dovuto tirare fuor… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto semplificazioni Semplificazione e innovazione digitale: ok al decreto-legge Altalex Giorgia Meloni contro Giuseppe conte sul dl semplificazioni: "Farsa continua, il testo non c'è"

Il decreto semplificazioni è stato annunciato in pompa magna da Giuseppe Conte, che lo ha definito “la madre di tutte le riforme”. Peccato che, per l’ennesima volta, il premier in conferenza stampa ha ...

Decreto semplificazioni: Rossi, avanti grandi opere in Toscana, coridoio tirrenico,darsena Europa a Livorno, Grosseto-Fano, Ponte Albiano Magra

FIRENZE – «Speriamo che sia la volta buona. Per quello che si può sapere fino a questo momento, in tempi di precarietà politica, il decreto semplificazioni sembra operare una svolta storica stabilendo ...

Il decreto semplificazioni è stato annunciato in pompa magna da Giuseppe Conte, che lo ha definito “la madre di tutte le riforme”. Peccato che, per l’ennesima volta, il premier in conferenza stampa ha ...FIRENZE – «Speriamo che sia la volta buona. Per quello che si può sapere fino a questo momento, in tempi di precarietà politica, il decreto semplificazioni sembra operare una svolta storica stabilendo ...