Decreto Semplificazioni, Conte: “Alziamo il limite di velocità dell’Italia e rafforziamo gli autovelox. Non offriamo spazio a criminalità” (Di martedì 7 luglio 2020) “offriamo una strada a scorrimento veloce, un rapporto leggero a portata di click fra le persone e lo Stato. Alziamo il limite di velocità, l’Italia deve correre ma alziamo anche gli autovelox: non vogliamo offrire spazio a appetiti criminali che alterano la concorrenza e fanno guadagni indebiti”. Lo ha spiegato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il dl Semplificazioni. L'articolo Decreto Semplificazioni, Conte: “Alziamo il limite di velocità dell’Italia e rafforziamo gli autovelox. Non offriamo spazio a criminalità” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

